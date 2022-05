La llibertat de premsa a Hong Kong cau de “satisfactòria” a “situació difícil” en dues dècades

#HongKong has plummeted down an international press freedom chart as authorities have wielded a draconian new security law to silence critical news outlets and jail journalists, a new @RSF_inter report said on Tuesday. In full: https://t.co/JZNmkgKhIk#pressfreedomday#WPFDpic.twitter.com/P8M8gZWRaK — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) May 3, 2022

Fa dues dècades que l’organització de vigilància internacional Reporters sense Fronteres (RSF) supervisa la llibertat de premsa a tot el món a través del seu índex. El de 2022 es va publicar el 3 de maig, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.El 2002, Hong Kong n’ocupava el 18è lloc, cosa que l’assenyalava com un far de la premsa lliure al món, especialment a Àsia. Però, d’ençà, la llibertat de premsa s’hi ha deteriorat de manera significativa. El 2021, després de la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional, va caure a la 80a posició. Aquest any encara ha baixat més, fins a la 148a posició, després que la policia de seguretat de la ciutat obligués a tancar dos grans mitjans de comunicació independents, Apple Daily En dues dècades, la llibertat de premsa a Hong Kong ha caigut des de la segona millor categoria, “satisfactòria”, a “problemàtica”, i aquest any, a la segona pitjor categoria, “situació difícil”, per primera vegada per sota de les Filipines (147è) i Singapur (139è).RSF ha adoptat una nova metodologia en el seu índex 2022, que defineix la llibertat de premsa com “la possibilitat efectiva dels periodistes, com a individus i com a grups, de seleccionar, produir i difondre notícies i informacions d’interès públic, independentment d’interferències polítiques, econòmiques, legals i socials, i sense amenaces per a la seva seguretat física i mental”.Els cinc nous indicadors són el context polític, el marc legal, el context econòmic, el context sociocultural i la seguretat.La classificació de Hong Kong s’ha vist minada tant pels indicadors legislatius com de seguretat, com es mostra en l’informe regional de RSF. L’organització descriu la Llei de Seguretat Nacional com “un pretext per emmordassar veus independents en nom de la lluita contra el ‘terrorisme’, la ‘secessió’, la ‘subversió’ i la ‘connivència amb forces estrangeres’”.A més de la Llei de Seguretat Nacional, una antiga llei sobre la sedició s’ha utilitzat com a eina legal per a tancar Stand News Pel que fa a l’indicador sobre seguretat, RSF assenyala: “Durant les protestes del 2019, centenars de periodistes van ser víctimes de violència policíaca i també van ser detinguts i imputats. Una nova onada de detencions va començar el 2021, quan una dotzena de periodistes van ser detinguts per crims contra la seguretat nacional”.Segons el baròmetre de RSF, entre els 480 periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació actualment a la presó, 18 són de Hong Kong. Vuit periodistes i membres executius d’Apple Daily han estat detinguts, i set han estat acusats de conspiració amb forces estrangeres, d’acord amb la Llei de Seguretat Nacional. Entre ells hi ha el fundador del mitjà, Jimmy Lai. Pel que fa a Stand News, dos antics redactors en cap han estat acusats de conspiració per a publicar materials sediciosos.L’informe de l’índex de 2022 de RSF assenyala que la llibertat de premsa s’ha deteriorat dràsticament a la regió d’Àsia-Pacífic , que acull més de la meitat de la població mundial, com a resultat dels conflictes militars i dels sistemes polítics autocràtics que permeten que els governs prenguin el control absolut de la informació.Entre els 32 països d’Àsia-Pacífic, vuit es troben a la categoria de “situació molt greu”, amb Corea del Nord (180a) ocupant el pitjor lloc en la classificació mundial, seguida de Birmània (176a), ja que el cop militar de 2021 hi ha provocat “una repressió extremadament dura de periodistes”. La Xina (175a), el Vietnam (174è), Bangla Desh (162è), Laos (161è) i el Pakistan (157è) continuen mantenint un control ferri sobre els mitjans de comunicació i el flux d’informació. L’Afganistan (156è) també ha experimentat una caiguda forta després que els periodistes i els mitjans de comunicació es convertissin en objecte d’intimidació amb la presa del poder per part dels talibans l’agost de 2021.L’informe RSF 2022 també destaca el repte de polarització del caos informatiu causat per les notícies falses i la propaganda, que creen divisions dins de les societats democràtiques i soscaven les democràcies globalment: “A escala internacional, les democràcies s’estan debilitant per la asimetria entre les societats obertes i els règims despòtics que controlen els seus mitjans i plataformes en línia mentre fan guerres de propaganda contra les democràcies”.